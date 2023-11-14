Вместо компенсации по советским вкладам в Госдуме предложили доплату к пенсии

Одномоментный возврат вкладов можно разбалансировать экономику страны.Как ранее сообщал «Царьград», выплаты по вкладам СССР заморожены до 2027 года, вместо них в Госдуме предложили доплату к пенсии, об этом рассказывает РГ.
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