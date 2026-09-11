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МОСИНФОРМ

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«Мосбилет» приглашает увидеть самобытное искусство на выставке в «Царицыно»

«Мосбилет» приглашает увидеть самобытное искусство на выставке в «Царицыно»

В 11 залах музея-заповедника «Царицыно» представили работы художников-самоучек. Выставка «Ненаивное наивное» знакомит с одним из самых ярких явлений изобразительного искусства XX века.

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