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«Бавария» интересуется защитником «Милана» Калулу на замену Павару

«Бавария» интересуется защитником «Милана» Калулу на замену Павару

По информации Sky Sport, немецкий клуб интересуется Пьером Калулу из «Милана». Мюнхенцев привлекает то, что француз может сыграть как в центре защиты, так и на фланге обороны.

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