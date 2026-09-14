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Нижегородская правда

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Традиционная ярмарка «Осенний дар» пройдет в Нижнем Новгороде 25 и 26 сентября

Традиционная ярмарка «Осенний дар» пройдет в Нижнем Новгороде 25 и 26 сентября

Более 20 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских и личных подсобных хозяйств, организаций Нижегородского облпотребсоюза представят свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке «Осенний дар» в Нижнем Новгороде.

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