Традиционная ярмарка «Осенний дар» пройдет в Нижнем Новгороде 25 и 26 сентября

Более 20 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских и личных подсобных хозяйств, организаций Нижегородского облпотребсоюза представят свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке «Осенний дар» в Нижнем Новгороде.