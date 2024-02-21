РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    В Европу отправить пусть там развлекаются извращенцыЛГБТ*-вечеринку п...
  • Наталья Романенко
    Не останавливать, а уничтожить чтобы и пепла не осталосьДеятельность биол...
  • Александр Котов
    Не согласен, пидоров надо уничтожать.Путин заявил о то...

Военнопленный рассказал, что офицеры ВСУ продавали боевикам наркотики

Военнопленный рассказал, что офицеры ВСУ продавали боевикам наркотики

Скриншот видео Украинские офицеры продавали своим солдатам наркотики. После этого боевики в бреду могли начать стрелять друг в друга, рассказал военнопленный ВСУ Владимир, кадры беседы с которым появились в распоряжении РЕН ТВ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх