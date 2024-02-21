Военнопленный рассказал, что офицеры ВСУ продавали боевикам наркотики

Скриншот видео Украинские офицеры продавали своим солдатам наркотики. После этого боевики в бреду могли начать стрелять друг в друга, рассказал военнопленный ВСУ Владимир, кадры беседы с которым появились в распоряжении РЕН ТВ.
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