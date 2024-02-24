Лёд и камень: главное об Этери Тутберидзе

Имя Этери Тутберидзе слышали даже те, кто не интересуется спортом, ведь она уже вписала его в историю не только российского, но и мирового фигурного катания: воспитанницы Тутберидзе бьют мировые рекорды, поражают судей сложнейшими техническими элементами и покоряют мировые пьедесталы.