Лёд и камень: главное об Этери Тутберидзе

Имя Этери Тутберидзе слышали даже те, кто не интересуется спортом, ведь она уже вписала его в историю не только российского, но и мирового фигурного катания: воспитанницы Тутберидзе бьют мировые рекорды, поражают судей сложнейшими техническими элементами и покоряют мировые пьедесталы.
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