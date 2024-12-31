DAACH: успешно реконструирован череп вымершего критского гиппопотама

Греческие ученые из Афинского национального университета имени Каподистрии впервые сумели полностью реконструировать череп вымершего вида карликовых бегемотов Hippopotamus creutzburgi, живших на острове Крит в эпоху плейстоцена более 200 тыс.
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