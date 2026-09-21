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Китай поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Китай поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

С успешным проведением выборов в Госдуму поздравил Владимира Путина президент Казахстана. В своём послании Касым-Жомарт Токаев отметил: итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса, направленного на защиту долгосрочных интересов Российской Федерации.

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