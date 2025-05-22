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Максакову оштрафуют до 50 тыс. за нарушение закона об иностранных агентах

Максакову оштрафуют до 50 тыс. за нарушение закона об иностранных агентах

Певица Мария Максакова* (признана в РФ иноагентом) снова оказалась в центре внимания. Новый протокол за нарушение законодательства об иностранных агентах поступил в Пресненский суд Москвы, ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

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