Что говорит о вашем здоровье цвет вашей мочи

Бесцветного (прозрачного) цвета По цвету мочи можно определить как много вы пьете воду. Если вы заметили, что ваша моча не имеет цвета (прозрачная), это означает, что вам нужно уменьшить потребление воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии