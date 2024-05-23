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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Что говорит о вашем здоровье цвет вашей мочи

Бесцветного (прозрачного) цвета По цвету мочи можно определить как много вы пьете воду. Если вы заметили, что ваша моча не имеет цвета (прозрачная), это означает, что вам нужно уменьшить потребление воды.

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