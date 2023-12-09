10 декабря Дата по старому стилю: 27 ноября. В этот день отмечается праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов — иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамение».
Знамение
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10 декабря Дата по старому стилю: 27 ноября. В этот день отмечается праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов — иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамение».
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