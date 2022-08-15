Депутат ГД Хамзаев предложил ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемыми переходами до 5 км/ч во избежание ДТП

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в своём обращении предложил инициативу, согласно которой скорость электросамокатов должна быть ограничена до 5 км/ч скорость электросамокатов перед нерегулируемым переходом во избежание ДТП.
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