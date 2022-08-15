Аргументы недели

98 268 подписчиков

Депутат ГД Хамзаев предложил ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемыми переходами до 5 км/ч во избежание ДТП

Депутат ГД Хамзаев предложил ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемыми переходами до 5 км/ч во избежание ДТП

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в своём обращении предложил инициативу, согласно которой скорость электросамокатов должна быть ограничена до 5 км/ч скорость электросамокатов перед нерегулируемым переходом во избежание ДТП.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх