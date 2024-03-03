Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отсутствие главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).