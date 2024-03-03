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Жуков — о решении Абаскаля смотреть матч против «Зенита» на базе в Москве: «Вообще Гильермо со странностями»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отсутствие главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

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