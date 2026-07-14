Metro: в Индии женщина попала в ДТП и потеряла часть лица

Женщина потеряла часть лица во время поездки, целью которой было "лечение депрессии", пишет Metro. В Бангалоре под колеса трактора попала 35-летняя Сани Кришна, которая приехала из Лондона, чтобы справиться с депрессией.
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