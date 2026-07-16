Кирилл Дмитриев раскритиковал награждение мэра Лондона Хана дворянским титулом

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал получение мэром Лондона Садиком Ханом дворянского титула.
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