Кейтлин Кларк о билетах для семей баскетболисток: «Они будут стоить всю нашу зарплату. Я не шучу»

После победы над «Сиэтлом», в которой одноклубница Кларк Лекси Халл набрала рекордные для себя 22 очка в присутствии семьи на трибунах, журналисты поинтересовались ее планами на сезонный абонементы для родственников.
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