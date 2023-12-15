Жителя Архангельской области заподозрили в связях со спецслужбами Украины

Следствие РУФСБ по Архангельской области завело уголовное дело против россиянина по статье о государственной измене, его подозревают в сговоре со спецслужбами Киева и подготовке к поджогу войсковой части .
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