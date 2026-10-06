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Регионы России

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Тревел-блогер Анна Шихи рекомендует портативный отпариватель и лайфхаки для аккуратной укладки багажа

Тревел-блогер Анна Шихи рекомендует портативный отпариватель и лайфхаки для аккуратной укладки багажа

Известный британский тревел-блогер Анна Шихи поделилась с читателями издания Daily Express проверенными способами избежать неприятностей с мятыми вещами в путешествиях.

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