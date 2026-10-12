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KB Securities снизила целевую цену акций Kia на 40%, сохранив рекомендацию покупать

KB Securities снизила целевую цену акций Kia на 40%, сохранив рекомендацию покупать

Аналитики KB Securities пересмотрели оценку акций южнокорейского автопроизводителя Kia Corporation, снизив целевую цену с 300 000 до 180 000 вон.

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