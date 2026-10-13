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В Подмосковье врачи помогли мужчине, которому много лет не лез кусок в горло

В Подмосковье врачи помогли мужчине, которому много лет не лез кусок в горло

Житель Подмосковья жаловался на проблемы с глотанием, и с каждым годом становилось только хуже. Дошло до того, что ему стало трудно есть даже полужидкую пищу.

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