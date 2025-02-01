«Русские все восстановят за свой счет»: абхазские майнеры, не щадя, выжигают энергосистему республики

27 января телеграм-канал «Спутник Абхазии» сообщил об очередной аварии на электросетях республики. На этот раз «из-за аварии на линии» без света остался Старый поселок и несколько домов в Новом районе Сухума.
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