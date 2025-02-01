БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 396 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Перин
    "тогда как современный бизнес за 30 лет тут ничего не родил" И не родит. не нужно это бизнесу, от слова "на хер". В С...Колеса для фронта...
  • Yvan
    Когда РФ выйдет из этого гадюшника?Питер Кёниг: Крах...
  • Александр Смелов
    Уж сколько раз можно наступать на грабли. "Если НАМ выгодно" - именно это должно быть основой всей нашей и экономичес...«Хватит, надружил...

«Русские все восстановят за свой счет»: абхазские майнеры, не щадя, выжигают энергосистему республики

«Русские все восстановят за свой счет»: абхазские майнеры, не щадя, выжигают энергосистему республики

27 января телеграм-канал «Спутник Абхазии» сообщил об очередной аварии на электросетях республики. На этот раз «из-за аварии на линии» без света остался Старый поселок и несколько домов в Новом районе Сухума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Пора войска вводить: для защиты от диверсантов..
Ответить
21 час.
СИ
Сергей Иванов
Ненавижу этих
Ответить
18 час.
ЮВ
Юрий Воробьев
Никакой помощи до того момента, когда все причастные к этому, а так же все майнеры не будут повешаны на опорах ЛЭП самими же обхазами.
Ответить
5 час.
наверх