Цены на золото растут на фоне падения нефти

Цены на золото в понедельник выросли на фоне снижения стоимости нефти после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новых атак против Ирана, рассчитывая на скорое возобновление переговоров.
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