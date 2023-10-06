В Эквадоре полиция изъяла 14 тонн кокаина, предназначенного для США и Европы

Полиция Эквадора, страны, которая стала логистическим центром незаконного оборота кокаина, в четверг изъяла почти 14 тонн наркотиков, предназначенных для Центральной Америки, США и Европы, сообщили власти.
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