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В Эквадоре полиция изъяла 14 тонн кокаина, предназначенного для США и Европы

В Эквадоре полиция изъяла 14 тонн кокаина, предназначенного для США и Европы

Полиция Эквадора, страны, которая стала логистическим центром незаконного оборота кокаина, в четверг изъяла почти 14 тонн наркотиков, предназначенных для Центральной Америки, США и Европы, сообщили власти.

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