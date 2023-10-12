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Почему так много зданий в СССР украшали мозаикой?

Почему так много зданий в СССР украшали мозаикой?

Рассказываем, как на фасадах советских зданий появилась белая плитка и красочная мозаика. Истоки глазури: от дореволюционного кирпича к советской мозаичной плитке До революции все большие здания в Российской империи строили из кирпича.

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