Почему так много зданий в СССР украшали мозаикой?

Рассказываем, как на фасадах советских зданий появилась белая плитка и красочная мозаика. Истоки глазури: от дореволюционного кирпича к советской мозаичной плитке До революции все большие здания в Российской империи строили из кирпича.
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