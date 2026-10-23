❗️ Расчистка и восстановление: как в Ялте возвращают к норме работу троллейбусного парка после стихии Ситуация в троллейбусном парке нормализуется, заявил «Крым 24» министр транспорта Крыма Арсений Козловский.
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