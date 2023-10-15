Азаров заявил, что Запад охотно дает деньги на уничтожение Украины

Страны Запада потратили на разрушение Украины более 160 млрд долларов, однако отказались давать сопоставимые средства 10 лет назад на развитие страны, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров (2010-2014 годы).
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