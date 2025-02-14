В Ростовской области сообщили о ликвидации БПЛА в Чертковском районе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили ночную воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чертковском районе Ростовской области.
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