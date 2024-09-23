Гран При Сингапура в 2024 году стал историческим событием Формулы 1

СоцсетиНочной этап Формулы 1 в Сингапуре проводится с 2008 года. Гонка насчитывает уже почти три десятилетия, но в 2024 году уик-энд на уличной трассе стал историческим событием, поскольку впервые за всё это время заезд обошёлся без нейтрализации машиной безопасности и даже не было ни одного периода виртуального сейфети-кара.