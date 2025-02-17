Маск назвал жалким Хойсгена, расплакавшегося на Мюнхенской конференции

Глава недавно созданного в США подразделения по повышению эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск выразил своё мнение о руководителе Мюнхенской конференции по безопасности Кристофе Хойсгене.
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