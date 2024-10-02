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Захарова рассказала, как США пододвинули Ближний Восток «к обрыву»

Захарова рассказала, как США пододвинули Ближний Восток «к обрыву»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что роль Соединенных Штатов в качестве миротворца в конфликте между Израилем и Палестиной вновь пододвинула Ближний Восток к обрыву, передает радио Sputnik.

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