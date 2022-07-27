У баскетболистки Грайнер нет жалоб на условия содержания под стражей в России

Баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в марте 2022 года в московском аэропорту за попытку провезти наркотические средства, ответила на вопрос, есть ли у нее жалобы на условия содержания под стражей в России, передает Yahoo Sports.
Баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в марте 2022 года в московском аэропорту за попытку провезти наркотические средства, ответила на вопрос, есть ли у нее жалобы на условия содержания под стражей в России, передает Yahoo Sports.
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