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У баскетболистки Грайнер нет жалоб на условия содержания под стражей в России

У баскетболистки Грайнер нет жалоб на условия содержания под стражей в России

Баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в марте 2022 года в московском аэропорту за попытку провезти наркотические средства, ответила на вопрос, есть ли у нее жалобы на условия содержания под стражей в России, передает Yahoo Sports.

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