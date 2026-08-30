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RT Russia

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Посол Гончар назвал позицию НАТО по Украине деструктивной

Посол Гончар назвал позицию НАТО по Украине деструктивной

Позиция НАТО по Украине является деструктивной, провокационной и ведёт к эскалации. Об этом заявил посол России в Брюсселе Денис Гончар.

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