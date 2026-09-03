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Дети Чубайса, оставшиеся в России: без бизнеса, с элитными квартирами и нелюбовью к разговорам об отце

Дети Чубайса, оставшиеся в России: без бизнеса, с элитными квартирами и нелюбовью к разговорам об отце

В марте 2022-го Анатолий Чубайс уехал из России — не один, а с Авдотьей Смирновой. Взрослые дети политика, сын Алексей и дочь Ольга, остались.

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