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SPLETNIK

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"Полное отсутствие эмпатии". Анастасия Миронова ответила на критику рекламы своего бренда из-за фото могилы, а Мизулина сравнила её с Блиновской

"Полное отсутствие эмпатии". Анастасия Миронова ответила на критику рекламы своего бренда из-за фото могилы, а Мизулина сравнила её с Блиновской

Анастасия Миронова ответила на массовую критику в сторону рекламы парфюма для волос своего бренда Predubezhdai, где использовалась фотография могилы.

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