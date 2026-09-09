Севастополец Андрей Граничка завоевал титул чемпиона Европы

Спортсмен из Севастополя отличился на соревнованиях по плаванию.Андрей Граничка из Севастополя завоевал первую золотую медаль чемпионата Европы по плаванию среди паралимпийцев.
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