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«Некондиционные жены»: самые распространенные типы наложниц за всю историю

«Некондиционные жены»: самые распространенные типы наложниц за всю историю

Многие думают, что позволить себе гарем с наложницами могли только восточные султаны, однако это далеко не так… За всю историю человечества в мире существовали самые различные типы таких женщин, начиная от римских конкубин, заканчивая китайскими куртизанками.

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