Вассерман назвал причину вылазки укронацистов в российский регион

МОСКВА, 9 августа, ФедералПресс. Действия, которые предпринимают ВСУ в отношении российских регионов? – это попытка ослабить оборону на конкретных направлениях, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
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