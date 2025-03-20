Глава ЦАР Туадера побывал с инспекцией на военной базе русских инструкторов Беренго

19 марта 2025 года президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, в сопровождении Дмитрия Подольского — советника по безопасности ЦАР, посетил военную базу Беренго, где под руководством российских инструкторов проходят обучение бойцы Вооруженных сил ЦАР.
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