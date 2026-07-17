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Zero Hedge

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DOJ, DHS Launch Election Integrity Website

DOJ, DHS Launch Election Integrity Website

DOJ, DHS Launch Election Integrity Website Authored by Kimberley Hayek via The Epoch Times, The Justice Department’s Civil Rights Division and the Department of Homeland Security (DHS) on Thursday launched a joint website featuring an interactive map of federal enforcement actions aimed at election security, transparency, and integrity.

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