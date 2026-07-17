DOJ, DHS Launch Election Integrity Website Authored by Kimberley Hayek via The Epoch Times, The Justice Department’s Civil Rights Division and the Department of Homeland Security (DHS) on Thursday launched a joint website featuring an interactive map of federal enforcement actions aimed at election security, transparency, and integrity.
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