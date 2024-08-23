"КП": для защиты аккаунтов от онлайн-угроз нужно использовать надежные пароли

Россиянам стоит использовать для своих аккаунтов только надежные и уникальные пароли, которые будут состоять минимум из 12 знаков и содержать буквы в разном регистре, цифры и спецсимволы, чтобы защититься от онлайн-угроз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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