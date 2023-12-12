Карабашец, набросившийся на конвоиров после оглашения приговора за убийство тещи, проведет за решеткой 20 лет

Попытавшемуся сбежать из зала суда южноуральца вынесли приговор. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал жителя Карабаша виновным в побеге из-под стражи и посягательстве на жизнь сотрудника полиции.
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