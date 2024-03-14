Россия — страна усталых женщин и принудительного феминизма

ONIX

Потрясающая фраза в конце текста..://если выбора нет, как и права, то нет и ответственности...//👍😂То есть,когда мужчины говорят,что если нет прав на ребенка и права выбора,поэтому не может быть и ответственности,женщины по этому поводу сильно возбуждаются,но когда это касается лично их,то тут девочек обидели.Девочки устали от своей дури и самонадеянности,а это прямой результат безнаказанности и вседозволенности.