Россия — страна усталых женщин и принудительного феминизма

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • ONIX
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Комментарии
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ONIX
Потрясающая фраза в конце текста..://если выбора нет, как и права, то нет и ответственности...//👍😂То есть,когда  мужчины говорят,что если  нет прав на ребенка и права выбора,поэтому не может быть и ответственности,женщины по этому поводу сильно возбуждаются,но когда это касается лично их,то тут девочек обидели.Девочки устали от своей дури и самонадеянности,а это прямой результат безнаказанности и вседозволенности.
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