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Кассационный суд 13 августа рассмотрит жалобу Генпрокуратуры по делу пилота, посадившего A320 в поле

Кассационный суд 13 августа рассмотрит жалобу Генпрокуратуры по делу пилота, посадившего A320 в поле

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции назначил на 13 августа рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры России по делу пилота Сергея Белова, который в сентябре 2023 года посадил пассажирский Airbus A320 в поле в Новосибирской области.

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