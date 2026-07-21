Кассационный суд 13 августа рассмотрит жалобу Генпрокуратуры по делу пилота, посадившего A320 в поле

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции назначил на 13 августа рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры России по делу пилота Сергея Белова, который в сентябре 2023 года посадил пассажирский Airbus A320 в поле в Новосибирской области.
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