Актер Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Запись на прием для добровольцев ведется по-прежнему через портал mos.ru В Единый пункт отбора на военную службу по контракту недавно приезжал актер и телеведущий Оскар Кучера, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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