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Рязанские новости

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Учитель из Рязани Любовь Афонина рассказала «Рязанским новостям» о тонкостях своей работы

Учитель из Рязани Любовь Афонина рассказала «Рязанским новостям» о тонкостях своей работы

Накануне Дня учителя «Рязанские новости» встретилась с Любовью Афониной, педагогом начальных классов «Лицея №4», чтобы поговорить не столько об уроках, сколько о призвании.

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