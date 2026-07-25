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Зеленского подвергли резкой критике в Австрии

Зеленского подвергли резкой критике в Австрии

В ходе дискуссии о вступлении Киева в Европейский союз подвергла резкой критике президента Украины Владимира Зеленского австрийский министр по европейским делам Клаудия Бауэр 25 июля в интервью газете Welt am Sonntag.

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