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Argentina's government, church clash ahead of Pope Leo XIV's visit

Tensions between Argentina's Catholic Church and President Javier Milei's government have resurfaced just over a month before Pope Leo XIV's visit.

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