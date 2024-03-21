ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ Риторика западных болванов поражает своей противоречивостью. Что ни выступление, что ни день, то перл.
Медведев о западных политиках
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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1 д.
Natalija Osminina
Переговоры о ДСНВ стояли в одном пакете с разделом Европы- отводом НАТО из Восточной Европы. Первый шаг США сделали))
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1 д.
Natalija Osminina
Сначала Зеленский запретил переговоры с Россией законодательно. Теперь европейские лидеры отрезали сее дорогу. А это значит, ЭТИХ ЛИДЕРОВ НЕ БУДЕТ! И ЕС не будет И Украины как государства не будет.
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1 д.
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