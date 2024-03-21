Медведев о западных политиках

Переговоры о ДСНВ стояли в одном пакете с разделом Европы- отводом НАТО из Восточной Европы. Первый шаг США сделали))

Natalija Osminina

Сначала Зеленский запретил переговоры с Россией законодательно. Теперь европейские лидеры отрезали сее дорогу. А это значит, ЭТИХ ЛИДЕРОВ НЕ БУДЕТ! И ЕС не будет И Украины как государства не будет.