Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Телефонные мошенники теряют хватку: операторы фиксируют резкое падение числа опасных звонков

Телефонные мошенники теряют хватку: операторы фиксируют резкое падение числа опасных звонков

В 2026 году число подозрительных вызовов в России сократилось в несколько раз. Крупнейшие операторы заблокировали миллиарды звонков, но мошенники сменили тактику: теперь в ход идут вредоносные программы и фальшивые инвестиционные схемы.

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