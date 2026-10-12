Происшествия
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Происшествия

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Перед судом предстанет 19-летний омич, обвиняемый в хищении 4,5 млн рублей у вдовы участника Специальной военной операции

Следователем СУ УМВД России по городу Омску завершено расследование в отношении 19-летнего жителя Ленинского округа.

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